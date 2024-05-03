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    Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас ATP
    Испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит «Мастерс» в Риме.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Ранее на этой неделе Алькарас проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. После матча испанец сообщил, что его по-прежнему беспокоит травма руки.

    «Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц — следствие последней травмы.

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    • К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100 процентов без боли», — написал Алькарас в своих соцсетях.

    Напомним, Даниил Медведев тоже может пропустить турнир в Риме из-за травмы.

    «Мастерс» в Риме пройдет с 8 по 19 мая.

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