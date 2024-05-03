Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме

Испанский теннисистпропустит «Мастерс» в Риме.

Ранее на этой неделе Алькарас проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. После матча испанец сообщил, что его по-прежнему беспокоит травма руки.

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц — следствие последней травмы.

К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100 процентов без боли», — написал Алькарас в своих соцсетях.

Напомним, Даниил Медведев тоже может пропустить турнир в Риме из-за травмы.

«Мастерс» в Риме пройдет с 8 по 19 мая.