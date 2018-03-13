Винус Уильямс обыграла сестру Серену

8-я ракетка мира американкапробилась в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче третьего круга 8-я сеяная обыграла свою младшую сестру Серену Уильямс – 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

Винус записала на свой счет 6 эйсов, допустила 8 ошибок при подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 8. В активе Серены 4 подачи навылет и 2 брейка, в пассиве — 3 двойных ошибки.

Счет личных встреч сестер стал 17-12 в пользу Серены.

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В следующем раунде Уильямс-старшая сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, которая ранее переиграла немку Юлию Гергес (6:3, 6:3).