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    Винус Уильямс обыграла сестру Серену

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    Винус Уильямс обыграла сестру Серену
    На фото:Винус Уильямс обыграла сестру Серену
    8-я ракетка мира американка Винус Уильямс пробилась в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче третьего круга 8-я сеяная обыграла свою младшую сестру Серену Уильямс – 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

    Винус записала на свой счет 6 эйсов, допустила 8 ошибок при подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 8. В активе Серены 4 подачи навылет и 2 брейка, в пассиве — 3 двойных ошибки.

    Счет личных встреч сестер стал 17-12 в пользу Серены.

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    В следующем раунде Уильямс-старшая сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, которая ранее переиграла немку Юлию Гергес (6:3, 6:3).

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