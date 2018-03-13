Касаткина вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, Веснина и Жук выбыли

19-я ракетка мира россиянказавоевала путевку в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В понедельник Касаткина, получившая от организаторов 20-й номер посева, обыграла американку Слоан Стивенс – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Дарья выполнила 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 5 возможных. Слоан дважды подала навылет, 4 раза ошиблась при подаче и взяла 1 гейм на приеме.

Счет личных встреч соперниц стал равным — 1-1.

В 1/8 финала Касаткину ждет встреча с датчанкой Каролин Возняцки, которая ранее одержала победу над белоруской Александрой Саснович (6:4, 2:6, 6:3).

Елена Веснина не смогла защитить титул, проиграв немке Анжелик Кербер со счетом 5:7, 2:6. Поединок продолжался 1 час 39 минут.

Соперницей немецкой теннисистки в четвертом раунде турнира будет француженка Каролин Гарсия, обыгравшая австралийку Дарью Гаврилову (7:5, 6:4).

Еще одна представительница России Софья Жук не смогла выйти в четвертый круг, уступив хозяйке кортов Даниэль Роуз Коллинз — 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

Соперницей американки в четвертом раунде турнира будет испанка Карла Суарес-Наварро, которая ранее остановила украинку Элину Свитолину (7:5, 6:3).