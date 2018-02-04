ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Младенович: Когда Квитова играет так, как сегодня, с ней ничего нельзя поделать

    WTA Петра Квитова
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кристина Младенович
    На фото:Кристина Младенович
    Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями после поражения в финале St. Petersburg Ladies Trophy от Петры Квитовой (1:6, 2:6).

    «Я не удивлена игрой Петры, мы всем знаем, на что она способна. Когда она играет так, как сегодня, с ней абсолютно ничего нельзя поделать.

    Я играла, наверное, со всеми выдающимися игроками, но никто так не заколачивает виннерсы, как Петра, находящаяся в хорошей форме.

    Я не могла принять ее подачу. Я пыталась варьировать удары, но она ничего не позволяла мне сделать. Я не могла поймать никакого ритма. Один-два удара и розыгрыш заканчивался.

    Соперница играла просто потрясающе. В целом же я провела очень успешную неделю и горда тем, какую игру показала», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • 04/02
    • Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге
  • 03/02
    • Квитова – первая финалистка турнира в Санкт-Петербурге
  • 29/01
    • Возняцки стала первой ракеткой мира
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016 Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеМария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Отличатся ли генуэзцы в Риме?
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 феврал
  • 3,40
    •
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,91
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 21:03
    • Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса
  • 20:51
    • Квитова: Без wild card я бы не смогла выиграть этот турнир
  • 18:27
    • Испания пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса
  • 18:06
    • Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге
  • 11:00
    • Италия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
  • 10:34
    • Нисикори выиграл «Челленджер» в Далласе
  • 10:19
    • Бабош обыграла украинку Козлову в финале турнира в Тайбэе
  • 08:43
    • Сборная Германии победила Австралию и вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 03/02
    • США обыграли Сербию в Кубке Дэвиса
  • 03/02
    • Звонарева и Бачински вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге
  • 03/02
    • Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Санкт-Петербурге
  • 03/02
    • Квитова – первая финалистка турнира в Санкт-Петербурге
  • 03/02
    • Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
  • 03/02
    • Итальянцы вышли вперед в матче Кубка Дэвиса со сборной Японии
  • 03/02
    • Сборная Германии вышла вперед в матче Кубка Дэвиса против австралийцев
  • 03/02
    • Джокович перенес небольшую операцию на локте
  • 02/02
    • Касаткина сенсационно обыграла первую ракетку мира
  • 02/02
    • Квитова разгромила Остапенко на турнире в Санкт-Петербурге
  • 02/02
    • Рыбакина в двух сетах проиграла Гергес
  • 02/02
    • Австралия и Германия обменялись победами в первый день матча Кубка Дэвиса
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова