Младенович: Когда Квитова играет так, как сегодня, с ней ничего нельзя поделать

Французская теннисисткаподелилась впечатлениями после поражения в финалеот(1:6, 2:6).

«Я не удивлена игрой Петры, мы всем знаем, на что она способна. Когда она играет так, как сегодня, с ней абсолютно ничего нельзя поделать.

Я играла, наверное, со всеми выдающимися игроками, но никто так не заколачивает виннерсы, как Петра, находящаяся в хорошей форме.

Я не могла принять ее подачу. Я пыталась варьировать удары, но она ничего не позволяла мне сделать. Я не могла поймать никакого ритма. Один-два удара и розыгрыш заканчивался.

Соперница играла просто потрясающе. В целом же я провела очень успешную неделю и горда тем, какую игру показала», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».