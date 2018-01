Надаль одержал «сухую» победу над Майером

Лидер мировой классификации испанецвышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В среду 1-й номер посева переиграл аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

Надаль записал на свой счет 1 эйс, 18 «виннерсов» и 1 брейк. В активе его соперника 9 подач навылет, 23 активно выигранных розыгрыша и 1 брейк, в пассиве — 4 двойных ошибки.

В 1/16 финала Надаль сыграет с 28-м сеяным боснийцем Дамиром Джумхуром.

