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    Надаль одержал «сухую» победу над Майером

    ATP Рафаэль Надаль Леонардо Майер Australian Open
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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Лидер мировой классификации испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    В среду 1-й номер посева переиграл аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

    Надаль записал на свой счет 1 эйс, 18 «виннерсов» и 1 брейк. В активе его соперника 9 подач навылет, 23 активно выигранных розыгрыша и 1 брейк, в пассиве — 4 двойных ошибки.

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    В 1/16 финала Надаль сыграет с 28-м сеяным боснийцем Дамиром Джумхуром.


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