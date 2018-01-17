Тсонга в пяти сетах переиграл Шаповалова

Французский теннисистстал участником третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

В поединке второго раунда француз переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.

В решающем пятом сете Тсонга уступал 2:5, однако наше в себе силы завершить игру в свою пользу.

Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут. Тсонга сделал 9 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-поинта из 8. На счету 18-летнего Шаповалова 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 14.

В следующем круге Тсонга сыграет с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) – Виктор Троицки (Сербия).

Отметим также уверенную победу хорвата Марина Чилича над португальцем Жоау Соузой – 6:1, 7:5, 6:2.