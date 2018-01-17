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    Димитров победил Макдональда и сыграет с Рублёвым на Australian Open

    Australian Open Григор Димитров
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    Григор Димитров
    На фото:Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6.

    Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут. Григор 8 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

    В следующем раунде первого в сезоне турнира Большого шлема Димитров сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

    Также пробился в третий раунд Australian Open украинец Александр Долгополов, обыгравший австралийца Мэттью Эбдена — 7:6 (7:0), 6:3, 6:4. За выход в 1/8 финала Долгополов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.

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