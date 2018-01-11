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    Цуренко разгромила Соболенко в Хобарте

    WTA Моника Никулеску
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    Леся Цуренко
    На фото:Леся Цуренко
    Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Хобарте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

    В четвертьфинальном поединке пятая ракетка соревнований разгромила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:1, 6:1.

    Встреча продолжалась около часа. Цуренко 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 10. На счету Соболенко 2 подачи навылет, своими тремя брейк-поинтами она не воспользовалась.

    За выход в финал украинка поборется с победительницей встречи Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Элисон Риске (США).

    Без борьбы в полуфинал вышла бельгийка Элисе Мертенс. Ее соперница по четвертьфиналу румынка Моника Никулеску снялась с турнира из-за травмы шеи.

    За выход в финал Мертенс поспорит с британкой Хитер Уотсон, которая победила представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 6:0, 6:4.

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