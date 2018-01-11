Цуренко разгромила Соболенко в Хобарте

Украинская теннисисткавышла в полуфинал турнира в Хобарте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В четвертьфинальном поединке пятая ракетка соревнований разгромила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась около часа. Цуренко 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 10. На счету Соболенко 2 подачи навылет, своими тремя брейк-поинтами она не воспользовалась.

За выход в финал украинка поборется с победительницей встречи Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Элисон Риске (США).

Без борьбы в полуфинал вышла бельгийка Элисе Мертенс. Ее соперница по четвертьфиналу румынка Моника Никулеску снялась с турнира из-за травмы шеи.

За выход в финал Мертенс поспорит с британкой Хитер Уотсон, которая победила представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 6:0, 6:4.