Мугуруса не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Брисбене

2-я ракетка мира испанкане смогла доиграть матч второго круга на турнире в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.

Мугуруса отказалась от продолжения борьбы из-за мышечной травмы при счете 7:5, 6:7 (3:7), 2:1.

Александра Крунич из Сербии, таким образом, вышла в четвертьфинал, где сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии, которая в матче 1/8 финала обыграла румынку Сорану Кырстю (6:2, 6:1).

«Я почувствовала боль при счете 2:0 во втором сете. Думала, что это пройдет, но к третьей партии терпеть было уже невозможно. В последний раз такое случалось со мной в Мельбурне», — сказала Мугуруса.

Отметим, что Гарбин снялась с турнира в Брисбене четвертый год подряд.

