Надаль снялся с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

Первая ракетка мира испанецснялся с турнира в Брисбене и с выставочного турнира Fast4 в Сиднее.

Испанский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона.

Ранее стало известно, что Рафаэль снялся с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет с 28 по 30 декабря.

«С сожалением сообщаю, что не приеду в Брисбен в этом году. Я был намерен играть на этом турнире, но я все еще не готов из-за позднего начала подготовки. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где начну подготовку к Australian Open», — написал Надаль в своем Twitter.

Напомним, турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

I will be seeing my Aussie fans when I land on the 4th in Melbourne and start there my preparation for the Australian Open.