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    Надаль снялся с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

    Рафаэль Надаль ATP Australian Open
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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Брисбене и с выставочного турнира Fast4 в Сиднее.

    Испанский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце прошлого сезона.

    Ранее стало известно, что Рафаэль снялся с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет с 28 по 30 декабря.

    «С сожалением сообщаю, что не приеду в Брисбен в этом году. Я был намерен играть на этом турнире, но я все еще не готов из-за позднего начала подготовки. Я буду рад видеть моих австралийских болельщиков 4 января в Мельбурне, где начну подготовку к Australian Open», — написал Надаль в своем Twitter.

    Напомним, турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.


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