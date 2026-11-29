Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду двух этапов Кубка мира 2027 года. Федерация сослалась на позицию канадских властей, которые готовы впускать российских и белорусских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. С апреля правила World Aquatics позволяют им выступать со своими флагами и гимнами.

Евгения Чикунова globallookpress.com

Этапы по прыжкам в воду и синхронному плаванию примет Мексика

Кубок мира по прыжкам в воду должен был открыться в Монреале 25–28 февраля. Даты оставили в силе, но первый этап отдали Мексике, у которой в календаре уже был мартовский старт. Новый город для февральских соревнований пока не назвали.

Маркем в провинции Онтарио должен был принять четвёртый этап Кубка мира по синхронному плаванию с 29 апреля по 1 мая. Это был последний старт перед июньским суперфиналом. Этап убрали из календаря, пока World Aquatics подбирает новую площадку.

После продолжительных обсуждений с заинтересованными сторонами международная федерация водных видов спорта приняла решение внести изменения в календарь предстоящих турниров. <...> World Aquatics сохраняет приверженность проведению инклюзивных и общедоступных международных соревнований, свободных от политического вмешательства. Заявление World Aquatics

О визовых гарантиях для крупных стартов говорили ещё в сентябре

Канадское правительство изложило свою позицию 3 ноября. Оттава заявила, что будет ограничивать въезд спортсменам и официальным лицам, которые собираются представлять Россию и Беларусь под национальной символикой. Из-за позиции канадских властей сборная России уже пропустит молодёжный чемпионат мира по хоккею, который стартует 26 декабря.

Климент Колесников globallookpress.com

Ещё в сентябре генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин рассказывал, что World Aquatics будет требовать от хозяев крупных турниров письменных гарантий по визам для россиян и белорусов. По его словам, если принимающая сторона не сможет их дать, федерация может передать соревнования другой стране.

1 декабря стартует ЧМ по плаванию на короткой воде

Турнир в Пекине продлится до 6 декабря, сборная России выступит там с флагом и гимном. В заявке 43 пловца, в том числе лидеры национальной команды — двукратный олимпийский призёр Климент Колесников, чемпионка Европы-2026 на 200-метровке брассом Евгения Чикунова и Илья Бородин, которому предстоит защищать титул на 400 м комплексом. Два года назад на ЧМ в Будапеште россияне выступали в нейтральном статусе и взяли шесть золотых медалей.