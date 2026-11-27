Наталья Терентьева заняла четвёртое место в стартовой гонке сезона Кубка мира. В финской Руке россиянка пробежала 10 км классическим стилем за 25 минут 38,4 секунды, уступив победительнице Эббе Андерссон ровно 19 секунд. Второй стала Линн Сван, третьей — Фрида Карлссон, которая выигрывала эту гонку в двух предыдущих сезонах.

Наталья Терентьева globallookpress.com

Терентьева показала лучшее время на финише и оставалась в тройке до прихода Сван

Терентьева стартовала раньше всех трёх будущих призёрок и на отметке 3,2 км опережала Андерссон на 7,4 секунды. К 5,9 км шведка уже отыграла этот запас и вышла вперёд на 3,9 секунды.

Когда Терентьева финишировала, её время было лучшим. Затем её обошли Андерссон и Карлссон, а последней из трёх финишировала Сван. За два километра до финиша она ещё уступала россиянке полторы секунды, но на заключительном отрезке отыграла отставание и поднялась на второе место.

Четвертое место — это очень высокий результат, учитывая, что это только первый старт Натальи. Мы всегда на нее рассчитывали. Она — одна из сильнейших лыжниц этого поколения. Это феноменальное возвращение. Зная амбициозность Натальи, в ближайших стартах она будет бороться за пьедестал. Юрий Бородавко старший тренер сборной России

Младшая сестра Терентьевой Дарья Непряева стала 28-й, проиграв Андерссон 1 минуту 28,2 секунды.

Россиянка выступила на КМ впервые с февраля 2022-го

В своей предыдущей гонке на Кубке мира Терентьева тоже бежала классическую разделку на 10 км в Финляндии. Тогда в Лахти она стала второй, проиграв Терезе Йохауг 1,2 секунды, а по итогам сезона выиграла общий зачёт Кубка мира.

В апреле этого года Терентьева родила второго ребёнка. Две недели назад она стала шестой в классической разделке на предсезонном турнире в Муонио, а её выступление в Руке оценила сама Йохауг. «Вернуться после родов непросто. То, что она сделала за полгода с небольшим, впечатляет», — сказала норвежка.

Терентьева выступает в нейтральном статусе. Она, Непряева и Савелий Коростелёв приехали в Финляндию ещё до ужесточения правил въезда для российских спортсменов и смогли заявиться на этап в Руке. В субботу, 28 ноября, там пройдёт классический спринт, а в воскресенье — масс-старт на 20 км свободным стилем.