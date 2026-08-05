Единая лига ВТБ назвала команды‑участницы Суперкубка‑2026.

Эмблема турнира vtb-league.com

Турнир пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» с 17 по 20 сентября. В нём примут участие шесть команд. Россию представят ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив‑Кубань» и петербургский «Зенит». Также в турнире сыграют турецкий «Анадолу Эфес» и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

Матчи группового этапа запланированы на 17–19 сентября, а 20 сентября состоятся игры за итоговые места и финал турнира.

В прошлом году победителем Суперкубка стал московский ЦСКА.