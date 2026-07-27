Баскетбольный клуб «Самара» объявил о пролонгации контракта с российским форвардом Данилой Походяевым. Как сообщает пресс-служба волжского коллектива, обновленное трудовое соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Данила Походяев globallookpress.com

Походяев пополнил состав самарской команды прошлым летом, перейдя перед стартом сезона-2025/2026 из казахстанской «Астаны». Форвард быстро адаптировался в системе клуба и закрепился в ротации, став одним из важных элементов передней линии команды.

В минувшем игровом году Данила принял участие в 29 официальных матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Его средняя статистическая линейка за игру составила 10,6 очка, 4,4 подбора, 0,7 результативной передачи и 0,4 перехвата.