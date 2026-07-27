Баскетбольный клуб «Филадельфия Сиксерс» официально объявил о заключении соглашения со звездным форвардом Леброном Джеймсом, разместив приветственную фотографию на своей странице в социальной сети Х.

Игровая майка Леброна Джеймса Аккаунт «Филадельфии Сиксерс» в Х

Предстоящий регулярный чемпионат станет для четырехкратного чемпиона НБА уже 24-м сезоном в его профессиональной карьере. 41-летний легендарный баскетболист присоединился к пенсильванской команде, подписав двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума.

В игровой год-2026/2027 фиксированная заработная плата американского форварда составит 3 876 529 долларов. На второй сезон (2027/2028) предусмотрен оклад в размере 4 070 355 долларов, при этом финальное решение по его отработке остается за самим игроком благодаря опции в соглашении.