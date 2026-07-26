Этап Формулы-1, номинально сохраняющий статус Гран-при Бахрейна, состоится со 2 по 4 октября в Малайзии на трассе «Сепанг», которая примет королевские гонки впервые с 2017 года.

Гран-при Бахрейна Формулы-1 перенесен в Малайзию globallookpress.com

Изначальный календарь на сезон-2026 предусматривал проведение четырех ближневосточных этапов. Однако из-за масштабного вооруженного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, дестабилизировавшего регион, руководство чемпионата вынужденно отменило мартовские и апрельские Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, что привело к пятинедельной паузе в чемпионате.

В качестве альтернативного решения боссы Формулы-1 и организаторы этапа в Бахрейне при содействии ФИА договорились с властями Малайзии о переносе гонки на «Сепанг», расположенный в 300 километрах от Сингапура.

Это позволило сформировать в календаре плотную азиатскую серию из трех подряд этапов на стыке сентября и октября: Баку, Сингапур и Малайзия. При этом логистику для команд существенно упростит тот факт, что Гран-при Азербайджана пройдет в субботнем формате.