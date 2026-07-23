Руководство Формулы‑1 уже в этом сезоне рассматривает вариант с возвращением Гран‑при Малайзии.

Как сообщает портал The Race, трасса «Сепанг» может использоваться в качестве этапа, если не получится провести Гран‑при Бахрейна из‑за сложной политической ситуации на Ближнем Востоке.

Формула‑1 хочет сохранить свободный уик‑энд между этапами в Баку и Сингапуре даже в случае окончательной отмены Гран‑при Бахрейна. Неопределённость вокруг безопасности в регионе также ставит под сомнение проведение заключительных этапов сезона в Катаре и Абу‑Даби.

Из‑за близости к Сингапуру трасса «Сепанг» делает логистику сравнительно простой. Напомним, что Гран‑при Малайзии проходил с 1999 по 2017 год.