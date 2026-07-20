Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг прокомментировал победу в финале Летней лиги НБА — 2026 над «Мемфис Гриззлиз» (94:90). 23-летний пуэрто-риканский форвард, выбранный под 11-м номером на драфте, набрал в решающей игре 21 очко и сделал 10 подборов, за что получил награду MVP финального матча.

Яксель Лендеборг globallookpress.com

«Приходя в команду, я просто хотел доказать, что я победитель. Для меня главное — результат, а не личная статистика. В Мичигане мы проповедовали командный баскетбол, здесь мы играем точно так же — именно это приносит чемпионские титулы. Финал против Кэмерона Бузера из "Мемфиса" имел для меня особое значение. Нам удалось совершить камбэк с "-10" перед четвертой четвертью, потому что некоторые игроки созданы для больших матчей, а некоторые — нет», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.

Благодаря этому триумфу Лендеборг установил уникальное достижение, став в 2026 году чемпионом NCAA и победителем Летней лиги. В апреле он завоевал национальный титул студенческого хоккея в составе университета Мичигана.