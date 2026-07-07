Казанский баскетбольный клуб УНИКС официально объявил о переходе хорватского форварда Луки Шаманича.

Лука Шаманич globallookpress.com

Свою профессиональную карьеру баскетболист начал в 2017 году на паркетах чемпионата Испании. В период с 2019 по 2024 год хорват выступал в США, где защищал цвета клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и G-лиги, включая «Сан-Антонио Сперс» и «Юта Джаз».

Минувший сезон-2025/2026 Шаманич провел в санкт-петербургском «Зените» — в составе сине-бело-голубых он принял участие в 42 матчах Единой лиги ВТБ, демонстрируя среднюю статистику в 10,5 очка, 4,3 подбора и 1,1 результативной передачи за игру.