Сербский центровой Данило Тасич официально стал игроком «Уралмаша», о чем сообщила пресс-служба екатеринбургского баскетбольного клуба.

Данило Тасич globallookpress.com

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ бигмен защищал цвета красноярского «Енисея», где являлся одним из ключевых исполнителей. Проводя на паркете в среднем 28 минут за матч, Тасич демонстрировал высокую продуктивность и собирал солидную линейку из 15,1 очка, 6,4 подбора, 2,5 результативной передачи и 1,2 перехвата.

Благодаря своей яркой и стабильной игре сербский баскетболист заслужил вызов на престижный Матч звезд Единой лиги ВТБ 2026 года. Кроме того, по итогам регулярного чемпионата-2025/2026 Тасич удостоился признания со стороны коллег, войдя в десятку лучших баскетболистов турнира в рамках традиционного опроса игроков Players' Choice Awards.