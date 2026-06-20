Казанский УНИКС и защитник Алексей Швед достигли договорённости о новом контракте.
Он будет действовать до конца сезона‑2026/27.
37‑летний Швед пополнил ряды УНИКСа в ноябре 2025 года. В этом сезоне провёл 50 матчей в регулярном сезоне, набирая в среднем 9,1 очка, делая 5,7 передачи и 2,5 подбора за 21 минуту 5 секунд на площадке.
Казанский клуб добрался до финала плей‑офф, где проиграл ЦСКА серию со счётом 0:4.
Швед также известен по игре за «Зенит», «Химки» и ЦСКА, «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон», «Нью‑Йорк» и «Шаньси Лунгс».