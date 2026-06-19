Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отметил, что его результаты на старте сезона-2026 стали подтверждением того, что упорный труд позволяет вернуться на прежний высокий уровень.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«После такого года, как прошлый, безусловно, случалось, что я думал: "Черт, может, и правда, достигнув определённой отметки, ты теряешь форму? Но я доказал, что это не так. У тебя всегда есть потенциал, просто нужно работать. Требуется настойчивость, постоянная вера в себя, чтобы заглянуть вглубь, поддерживать живую энергию и оставаться в тонусе. Я отлично чувствую себя физически, соревнуясь с 19-летними спортсменами, которые показывают потрясающие результаты, но и сам ощущаю себя прекрасно", — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

В минувшее воскресенье британский гонщик выиграл Гран-при Барселоны-Каталуньи. Эта победа стала для него дебютной в составе "Феррари" и прервала безвыигрышную серию, которая длилась 686 дней.