По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный защитник «Финикс Санз» Девин Букер с нового сезона НБА будет играть под номером 15.

Девин Букер globallookpress.com

Как сообщает источник, Букер решил сменить свой игровой номер с 1 на 15. Этот выбор не случаен: под номером 15 он выступал за сборную США, а также этот номер использовал его отец Мелвин Букер во время своей студенческой карьеры.

Девин Букер присоединился к «Санз» сразу после драфта НБА 2015 года, где был выбран под 13-м номером. За время выступлений за клуб он не завоевал чемпионский титул НБА, но дважды стал олимпийским чемпионом в составе национальной команды