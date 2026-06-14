В Формуле-1 завершился очередной этап чемпионата 2026 года.
Пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Барселоны, оставив позади Джорджа Расселла из «Мерседеса» и Ландо Норриса из «Макларена».
Таблица личного зачета осталась неизменной: Кими Антонелли из «Мерседеса» сохранил лидерство с 156 очками. Хэмилтон и Расселл отстают с 115 и 106 очками соответственно.
В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Мерседес» с 262 очками, за ним следуют «Феррари» (190 очков), «Макларен» (141 очко), «Ред Булл» (89 очков) и «Альпин» (38 очков).