29-летний разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон повторил достижение шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана в пятом матче финала сезона-2025/2026 против «Сан-Антонио Сперс».

Джейлен Брансон globallookpress.com

Брансон стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 45 и более очков в победном матче на выезде и принёс своей команде чемпионский титул. Первым таким игроком был Майкл Джордан, который добился этого в 1998 году в составе «Чикаго Буллз» в матче против «Юта Джаз».

В пятом матче финала Брансон завершил игру с 45 очками в активе, реализовав 10 из 20 бросков с поля, 4 из 7 трехочковых и 13 из 15 штрафных.