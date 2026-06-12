Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о своих планах на будущее и заверил, что отыграет новый сезон в составе армейцев.

Каспер Уэйр cskabasket.ru

«Хочу продолжать играть в баскетбол на максимально высоком уровне. Я наслаждаюсь этим прямо сейчас. Прямо сейчас поеду домой к семье, очень скучаю по ним, по своему сыну. А после этого просто вернусь к работе и буду готовиться к следующему сезону. Планирую в августе вернуться в Россию.

Я буду в ЦСКА в следующем сезоне. Как раз недавно продлили контракт», — сказал Уэйр «Чемпионату».

36‑летний Уэйр стал баскетболистом ЦСКА в 2022 году. Вместе с командой он три раза выигрывал за это время Единую лигу ВТБ. В минувшем сезоне разыгрывающий провёл 58 матчей, набирая в среднем 12,7 очка.