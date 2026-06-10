Президент Единой Лиги Сергей Кущенко прокомментировал окончание баскетбольного сезона и назвал победу в плей‑офф московского ЦСКА абсолютно заслуженной.

«У каждого сезона своя режиссура и свой сценарий. Мы провели за рубежом Суперкубок, классные матчи в Белграде. Здорово запустили формат с внутренним кубком Basket Cup с нашими партнёрами, очень интересные матчи были, особенно игра за третье место получилась уникальной. Матч звёзд на уровне.

Плей‑офф: если в четвертьфинале было более‑менее всё понятно — внутри игр была борьба. Были матчи, которые заслуживали внимания, не в одну калитку было. А в финале играли лучшие на сегодняшний день наши команды в стране. Всё заслуженно», — сказал Кущенко «Чемпионату».

ЦСКА стал 13‑кратным чемпионом России, в финальной серии обыграв казанский УНИКС со счётом 4–0.