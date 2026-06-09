«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в четвертом матче серии за 3-е место в Единой лиге.
Хозяева площадки одолели соперника со счетом 91:85 (26:20, 24:24, 18:18, 23:23).
Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин, который набрал 15 очков.
У «Зенита» больше всего баллов набрал разыгрывающий Ксавьер Мун (17).
После этого матча «Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с «Зенитом» за 3-е место Единой лиги (2:2). Следующая встреча между этими командами состоится 12-го июня в Санкт-Петербурге.