После этого матча «Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с «Зенитом» за 3-е место Единой лиги (2:2). Следующая встреча между этими командами состоится 12-го июня в Санкт-Петербурге.

У «Зенита» больше всего баллов набрал разыгрывающий Ксавьер Мун (17).

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин , который набрал 15 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в четвертом матче серии за 3-е место в Единой лиге.

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