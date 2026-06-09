Евролига официально утвердила расширение Еврокубка, второго по значимости клубного соревнования в баскетболе. С сезона 2026/2027 турнир будет включать 32 команды, как сообщает Basket News.

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Команды будут разделены на четыре группы по восемь клубов каждая. Из каждой группы в плей-офф выйдут по четыре участника. Постсезон начнется с 1/16 финала, где победители пар будут определяться в серии до двух побед.

Имена клубов, которые примут участие в Еврокубке следующего сезона, станут известны позже. В текущем году победителем турнира стал французский клуб «Бурк».