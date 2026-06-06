Во второй финальной игре плей-офф НБА снова победил «Нью-Йорк»— «Сан-Антонио» со счетом 105:104.
В составе победителей лучшим был форвард Энтони Таунс (21 очко + 13 подборов).
У «Спэрс» выделялся центровой Виктор Вембаньяма (29 очков).
Третья игра серии состоится в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 (мск).
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 104:105 (34:25, 18:31, 23:28, 29:21)
С: Вембаньяма (29), Фокс (20), Харпер (15), Касл (14), Васселл (14).
Н: Таунс (21 + 13 подборов), Брансон (20), Бриджес (20), Ануноби (17).
Счет в серии: 0-2.