Третья игра серии состоится в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 (мск).

В составе победителей лучшим был форвард Энтони Таунс (21 очко + 13 подборов).

Во второй финальной игре плей-офф НБА снова победил «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» со счетом 105:104.

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