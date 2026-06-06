«Мерседес» рассматривает возможность расторжения контракта с Джорджем Расселлом из-за его неспособности конкурировать с 19-летним итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли, по информации нидерландского журналиста Эрика ван Хаарена.

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«Вольф никогда не скрывал своей симпатии к Максу Ферстаппену и, в свою очередь, в ближайшее время будет наблюдать, сможет ли Джордж Расселл угнаться за лидером чемпионата мира Кими Антонелли, выигравшим последние четыре Гран-при. Если британцу это не удастся, "Мерседес" может — выражаясь без обиняков — избавиться от него благодаря пунктам в контракте, подписанном в прошлом году», — написал в своём материале для The Telegraph ван Харен.

Рассел занимает второе место в личном зачете с 88 очками, отставая от Антонелли на 43 очка. «Мерседес» продолжает лидировать в Кубке конструкторов.