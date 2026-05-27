Джо Маззулла, главный тренер «Бостон Селтикс» и обладатель награды «Тренер года» в НБА, поделился своими мыслями о получении этого звания.

«Вклад моих помощников — для меня самое главное. Долгие ночи, перелеты, планы на матчи, видеокоординаторы, которые режут записи и монтируют подборки, ассистенты, которые формируют игровой план. Столько всего вложено в каждую победу. Вечная благодарность этим парням, которые тратят своё время вдали от своих семей, чтобы давать нам шансы на победу каждый раз», — приводит слова Маззуллы AP News.

37-летний Маззулла стал первым главным тренером «Бостона» с 1980 года, после Билла Фитча, который был удостоен этой награды. В истории франшизы он стал четвертым обладателем этой чести, уступая лишь Реду Ауэрбаху, Тому Хейнсону и Биллу Фитчу.