Лучшим тренером регулярного чемпионата НБА признан наставник «Бостон Селтикс» Джо Маззулла.

Джо Мазулла globallookpress.com

37‑летний специалист набрал 392 очка и опередил в голосовании Джей Би Бикерстаффа из «Детройта» (312) и Митча Джонсона из «Сан‑Антонио» (133).

По итогам регулярки «Бостон» стал вторым на «Востоке» с 56 победами в 82 матчах, несмотря на травму лидера Джейсона Тейтума и уход нескольких ключевых игроков.

Маззулла стал четвёртым тренером в истории «Селтикс», который получил такой престижный приз. Ранее этой награды удостаивались Ред Ауэрбах, Билл Фитч и Фил Джонсон.

«Бостон» вылетел в первом раунде плей‑офф, уступив в серии «Филадельфии» (3–4).