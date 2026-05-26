«Нью-Йорк Никс» уверенно обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче финала Восточной конференции НБА и оформил выход в финал лиги. Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась разгромной победой гостей со счётом 130:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 31 очко. У хозяев также выделились Эван Мобли с 15 очками, Томас Брайант, записавший на свой счёт 10 баллов, а также Джеймс Харден, который набрал 12 очков.

В составе «Никс» лучший матч провёл Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 19 очков и 14 подборов. 17 очков набрал О Джи Ануноби, 16 добавил Лэндри Шэмет, по 15 очков записали в актив Джейлен Брансон и Микэл Бриджес. Ещё 11 баллов принёс Майлз Макбрайд.

«Нью-Йорк» выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в финал НБА, где встретится с победителем противостояния между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». На данный момент счёт в серии равный — 2-2.