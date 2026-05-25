Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» сумели сравнять счёт в финальной серии Западной конференции НБА, уверенно обыграв «Оклахому-Сити Тандер» в четвёртом матче.

Команда из Техаса на своей площадке одержала победу со счётом 103:82. Главным героем встречи стал французский центровой Виктор Вембаньяма, который набрал 33 очка и стал самым результативным игроком матча.

Весомый вклад в успех «Спёрс» также внесли Стефон Касл и Девин Васселл, записавшие на свой счёт по 13 очков. Ещё 12 баллов команде принёс Де’Аарон Фокс.

У «Оклахомы» лучшую результативность продемонстрировал Шей Гилджес-Александер, завершивший матч с 19 очками.

После четырёх матчей счёт в серии стал равным — 2:2. Следующая встреча между «Сан-Антонио» и «Оклахомой» состоится 27 мая.