Легендарный гонщик Формулы‑1, четырёхкратный чемпион мира Ален Прост стал жертвой вооружённого ограбления в собственном доме, информирует сайт Blick.

Ален Прост globallookpress.com

71‑летний француз и его семья сейчас проживают в Ньоне, на берегу Женевского озера. Туда утром проникли люди в масках и заставили одного из детей Проста открыть семейный сейф и отдать все драгоценности, после чего спешно ретировались — их пока не нашла полиция.

По данным источника, на дом француза «навели», а их целью была коллекция дорогих часов. Сам Прост‑старший отделался лёгкой травмой головы.

Француз считается одним из величайших гонщиков Формулы‑1, а его многолетнее противостояние с Айртоном Сенной является классикой и одним из ярчайших моментов в истории этого вида спорта.