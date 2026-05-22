«Нью-Йорк Никс» одержал уверенную победу над «Кливленд Кавальерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции. Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 109:93 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал защитник «Нью-Йорка» Джош Харт, набравший 26 очков. Разыгрывающий Джейлен Брансон оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 результативных передач. Ещё один дабл-дабл в составе победителей записал на свой счёт Карл-Энтони Таунс — 18 очков и 13 подборов.

У «Кливленда» самым результативным игроком стал Донован Митчелл, набравший 26 очков.

После двух матчей счёт в серии стал 2-0 в пользу «Нью-Йорка». Третья игра противостояния состоится 24 мая в Кливленде. Начало встречи — в 03:00 мск.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома-Сити Тандер».