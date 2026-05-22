Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к деньгам и призналась, что никогда не брала кредиты и не жила в долг.
Спортсменка отметила, что для неё ипотека и кредитные обязательства являются серьёзным психологическим страхом.
«Нет, никогда вообще. Самый большой страх — это ипотека, кредиты, вот это всё», — сказала Медведева на YouTube-канале «На личный счет».
По её словам, в детстве семье было непросто, но у них всегда было собственное жильё, что во многом повлияло на её отношение к финансовым вопросам.
«За всю мою жизнь ни разу на съёмной квартире я не жила. Это вот огромный плюс», — добавила спортсменка.
Медведева также рассказала, что квартира семьи была приобретена благодаря её бабушке, которая в своё время занималась бизнесом и смогла обеспечить жильём семью.