Баскетбольный клуб «Енисей» официально сообщил об уходе российского форварда Артема Антипова. 21-летний спортсмен перешел в «Енисей» из «Зенита» на правах аренды перед началом сезона 2025/2026.

Артем Антипов globallookpress.com

«Очень приятно было выступать за "Енисей". Мы провели потрясающий сезон. Грустно, что мне удалось провести лишь малую его часть на паркете, но я благодарен болельщикам за поддержку в трудную минуту. Сезон получился ярким и насыщенным. Впереди много побед, с такой поддержкой команда способна на многое», — приводит слова Антипова пресс-служба «Енисея».

За это время он сыграл 14 матчей, в среднем набирая 5,4 очка, делая 3 подбора, 0,6 передачи, 0,3 перехвата и 0,1 блокшота за 15 минут игрового времени.