Сергей Вознюк занял пост главного тренера клуба Единой лиги ВТБ МБА-МАИ после того, как Василий Карасёв был уволен 16 мая. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Сергей Вознюк присоединился к тренерскому штабу красно-белых перед началом сезона-2022/2023. Вместе с командой он выиграл всероссийскую Спартакиаду сильнейших и стал бронзовым призером Кубка России. В декабре 2024 года Вознюк возглавил женское «Динамо» в Премьер-лиге, где под его руководством команда завоевала серебряные и бронзовые медали Кубка России.

В феврале 2026 года Вознюк вернулся в штаб МБА-МАИ и помог команде впервые в истории выиграть Кубок России.