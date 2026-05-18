«Кливленд Кавальерс» стал последним участником полуфинала плей-офф НБА сезона-2025/2026. В решающем седьмом матче серии команда уверенно переиграла «Детройт Пистонс» со счётом 125:94.

По итогам серии «Кливленд» одержал победу со счётом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Нью-Йорк Никс». Первый матч противостояния состоится 20 мая.

Во втором полуфинале плей-офф НБА на Западе сыграют «Сан-Антонио Спёрс» и действующий чемпион лиги «Оклахома-Сити Тандер». Стартовая встреча серии запланирована на 19 мая.