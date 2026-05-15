Центровой Егор Рыжов, который играл за красноярский «Енисей» по арендному соглашению с «Зенитом», завершил свою карьеру в клубе по завершении сезона 2025/2026.

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам — я чувствовал вашу поддержку на каждом матче. Играть в Красноярске было очень приятно благодаря вам! Также спасибо организации и персоналу. "Енисей", спасибо за сезон!» — приводит слова Рыжова пресс-служба клуба.

За время своего пребывания в команде Рыжов набирал в среднем 11,7 очка за 24 минуты на площадке, делал 5,9 подбора, 1 передачу, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота. В феврале он представил свой талант на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, где участвовал в конкурсе по броскам сверху.