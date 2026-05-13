«Сан-Антонио» уверенно переиграл «Миннесоту» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.  Встреча, состоявшаяся в Сан-Антонио, завершилась со счетом 126:97 в пользу хозяев.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Главным героем матча стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма.  Французский баскетболист оформил мощный дабл-дабл, набрав 27 очков и собрав 17 подборов.

Благодаря этой победе «Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.  Шестой матч противостояния пройдет 16 мая в Миннеаполисе.

Напомним, действующим чемпионом НБА остается «Оклахома-Сити Тандер».  В финале прошлого сезона команда оказалась сильнее «Индианы Пэйсерс».