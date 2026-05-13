«Сан-Антонио» уверенно переиграл «Миннесоту» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Встреча, состоявшаяся в Сан-Антонио, завершилась со счетом 126:97 в пользу хозяев.
Главным героем матча стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма. Французский баскетболист оформил мощный дабл-дабл, набрав 27 очков и собрав 17 подборов.
Благодаря этой победе «Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч противостояния пройдет 16 мая в Миннеаполисе.
Напомним, действующим чемпионом НБА остается «Оклахома-Сити Тандер». В финале прошлого сезона команда оказалась сильнее «Индианы Пэйсерс».