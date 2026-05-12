Российская фигуристка Софья Муравьёва рассматривает вариант смены спортивного гражданства и перехода во французскую сборную.

По информации «СЭ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, 19-летняя спортсменка заинтересовалась этим направлением после участия в международных тренировочных сборах с французским хореографом Бенуа Ришо.

Отмечается, что работа с зарубежными специалистами и перспектива выступлений на международной арене стали ключевыми факторами в её решении.

Ранее сообщалось, что Муравьёва обратилась с просьбой об исключении её из состава сборной России. Также стало известно о прекращении её сотрудничества с тренерским штабом Алексея Мишина.

На чемпионате России 2026 года фигуристка заняла пятое место.