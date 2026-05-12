Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич тяжело переживал вылет команды из плей-офф НБА, наблюдая за этим со стороны. «Лейкерс» потерпели поражение от «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде плей-офф, проиграв серию со счетом 0-4.

Лука Дончич globallookpress.com

«Мне грустно, что я не смог помочь "Лейкерс" в плей-офф. Если бы я мог быть на площадке, я был бы там на сто процентов. Но я даже не был близок к допуску», — приводит слова Дончича издание Legion Hoops.

Более месяца назад Дончич получил растяжение подколенного сухожилия второй степени и рассчитывал на восстановление в течение восьми недель. В настоящее время он уже приступил к беговым упражнениям, но пока не может участвовать в контактных тренировках.