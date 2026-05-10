«Кливленд» обыграл «Детройт» в третьей встрече четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 116:109. Матч состоялся на паркете в Кливленде.

Главным героем поединка стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, записавший в актив 35 очков и 10 подборов.

После трех матчей «Кливленд» впереди в серии до четырех побед — 2:1.

Следующая игра между командами пройдет 12 мая в Кливленде.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели крупное домашнее поражение от «Оклахомы» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 108:131.

Лучшим по результативности в этой встрече оказался защитник гостей Аджай Митчелл. Баскетболист оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и отдав 10 результативных передач.

«Оклахома» выиграла третий матч подряд и повела в серии со счетом 3:0, оказавшись в шаге от выхода в финал Западной конференции НБА.