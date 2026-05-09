Известный в прошлом шотландский гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался по поводу будущего четырехкратного чемпиона Макса Ферстаппена, а также посоветовал, какую ему конюшню лучше выбрать.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

«Я думаю, что Макс лучше вписывается в мир "Феррари", чем в мир "Мерседеса". Я знаю, что у них хорошие отношения, и я знаю, что он выступает на "Мерседесе" в соревнованиях GT3, в которых участвует. Но с точки зрения свободы быть самим собой, я думаю, ему было бы комфортнее в "Феррари": ты просто приезжаешь, быстро едешь, предположительно выигрываешь гонки, а затем отправляешься домой», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

Контракт 28-летнего Ферстаппена с «Ред Булл» заканчивается в 2027 году и пока он не намерен продлевать контракт с этой конюшней.