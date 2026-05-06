«Детройт» начал второй раунд плей-офф НБА с победы над «Кливлендом» — 111:101.

У хозяев лучшим стал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 23 очка, а также добавивший три подбора и семь результативных передач.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался Донован Митчелл — на его счету также 23 очка, а также четыре подбора и два ассиста.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Пистонс». Вторая игра пройдет 8 мая в Детройте, начало — в 02:00 мск.

В другом матче второго раунда «Оклахома-Сити» уверенно обыграла «Лейкерс» — 108:90.

Самым результативным игроком встречи стал лидер гостей Леброн Джеймс, набравший 27 очков. У хозяев ключевую роль сыграл Чет Холмгрен, записавший на свой счет 24 очка.

«Тандер» вышли вперед в серии — 1-0. Следующий матч команды проведут 8 мая, старт встречи запланирован на 04:30 мск.

Действующим чемпионом НБА является «Оклахома», которая в прошлогоднем финале обыграла «Индиану».