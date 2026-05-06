Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не ожидал столь длительной и успешной карьеры в составе калифорнийского клуба.

«Я понимал, что у меня еще есть запас сил, когда переходил в эту организацию… но если бы мне тогда сказали, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выигрывать серии, я бы в это не поверил», — приводит слова Джеймса Legion Hoops.

В первом раунде плей-офф «Лейкерс» прошли «Хьюстон Рокетс» в шести матчах — 4-2. В полуфинале Западной конференции команда играет против «Оклахомы». Первый матч серии завершился поражением «Лейкерс» — 90:108. Леброн в этой встрече набрал 27 очков.