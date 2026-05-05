Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Западной конференции НБА против «Миннесоты», в котором его команда уступила со счётом 102:104.

22-летний француз оформил трипл-дабл: 11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов.

После игры Вембаньяма отметил, что допустил тактические ошибки и потратил слишком много сил в не самых эффективных эпизодах.

«Очевидно, что я слишком много атаковал с одной стороны площадки и слишком много сил тратил в защите. Это не всегда помогало команде. Если бы я и наши лидеры атаки сыграли лучше, всё могло сложиться иначе», — цитирует Вембаньяму пресс-служба клуба.

«Миннесота» повела в серии до четырёх побед — 1-0. Вторая игра состоится 7 мая в Сан-Антонио.